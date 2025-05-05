Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Вашингтону нет нужды проводить собственное расследование подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», так как ему и так известно, кто за этим стоял.

Глава государства в ходе выступления перед журналистами отметил, что ему достаточно спросить «определённых людей», чтобы сказать, кто это сделал.

«Думаю, многие знают, кто это взорвал», — заявил Трамп. При этом он отверг утверждения, согласно которым к подрыву трубопроводов причастна Россия.