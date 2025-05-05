В Рим прибыли все 133 кардинала-избирателя, которые будут участвовать в конклаве для избрания нового Папы Римского. Информацию приводит Vatican News.

Отмечается, что в Ватикане в рамках приготовления к избранию нового Папы Римского в зале синодальных заседаний прошло десятое общее собрание кардиналов. В заседании приняли участие 179 кардиналов, 133 из которых — это те, кто будет участвовать в конклаве.

Согласно заявлению главы пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, для размещения такого большого количества кардиналов Ватикан подготовил резиденцию в Доме святой Марфы, традиционно используемую во время конклавов, а также соседнее здание, ранее функционировавшее как детский сад для детей сотрудников Ватикана.

Тайный конклав для избрания нового Папы Римского начнется 7 мая.

