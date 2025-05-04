Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил орден Русской православной церкви епископу Бакинскому и Азербайджанскому Алексию (Смирнову) после Божественной литургии в Соборе Святых Жен-Мироносиц в Баку. Информация приводится на сайте Московского патриархата.

Литургия состоялась в воскресенье в бакинском храме. По завершении богослужения патриарх наградил епископа Алексия орденом преподобного Серафима Саровского III степени «во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 50-летием со дня рождения».

«Помогай всем нам Господь – нашим священнослужителям, пастырям, архипастырям – сознавать свою огромную ответственность за духовное состояние народа, ответственность за огромное количество людей… Поэтому… вас призываю именно к такому служению, проповеди слова Божьего и для тех, кто близок, и для тех, кто вдали, ибо мы действительно несем ответственность перед Богом за весь народ, а не только за тех, кто нам близок по настроению, по воспитанию, по культуре, по образу жизни», – заявил патриарх в проповеди.

Патриарх Кирилл пожелал духовенству совершать служение так, чтобы православная вера оставалась живой в жизни русских людей, а новое поколение стало еще более церковным и преданным Господу, чем предыдущее.

Епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий преподнес патриарху богослужебные книги на азербайджанском языке, изданные Бакинской епархией.