Силы обороны Украины уничтожили за сутки еще 1340 российских военнослужащих, а также сбили 2 самолета, подбили 11 танков и 52 артсистемы противника.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 4 мая 2025 года ориентировочно составили:
личного состава — около 956810 (+1340) человек ликвидировано;
танков — 10758 (+11) ед.;
боевых бронированных машин — 22403 (+24) ед.;
артиллерийских систем — 27327 (+52) ед.;
РСЗО — 1376 (+1) ед.;
средства ПВО — 1155 (+1) ед.;
самолетов — 372 (+2) ед.;
вертолетов — 335 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 34860 (+163) ед.;
крылатых ракет — 3196 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 47141 (+129) ед.;
специальной техники — 3870.