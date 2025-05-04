Силы обороны Украины уничтожили за сутки еще 1340 российских военнослужащих, а также сбили 2 самолета, подбили 11 танков и 52 артсистемы противника.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери России с 24 февраля 2022 года по 4 мая 2025 года ориентировочно составили:

личного состава — около 956810 (+1340) человек ликвидировано;

танков — 10758 (+11) ед.;

боевых бронированных машин — 22403 (+24) ед.;

артиллерийских систем — 27327 (+52) ед.;

РСЗО — 1376 (+1) ед.;

средства ПВО — 1155 (+1) ед.;

самолетов — 372 (+2) ед.;

вертолетов — 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 34860 (+163) ед.;

крылатых ракет — 3196 ед.;

кораблей/катеров — 28 ед.;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 47141 (+129) ед.;

специальной техники — 3870.