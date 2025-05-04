Удар по аэропорту был нанесен баллистической ракетой, которую хуситы запустили по центральному региону. Известно, что несколько человек получили лёгкие травмы.

11:24 Самолет Air India развернулся в Индию на подлете к Тель-Авиву. Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

11:10 Ракета хуситов поразила район аэропорта «Бен-Гурион» в Тель-Авиве.

По предварительным данным, ни одна из систем ПВО, включая американские THAAD, не смогла перехватить ракету.

При этом, согласно информации телеканала Kan, аэропорт «Бен-Гурион» временно закрыт для взлётов и посадок после падения обломков, вызванного попытками израильской армии перехватить ракету, выпущенную с территории Йемена.

