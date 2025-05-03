Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву приглашение на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и отметил «неплохое развитие» российско-азербайджанских отношений.

Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

«Если говорить о российско-азербайджанских отношениях, то, мне кажется, сейчас все очень неплохо развивается, и дай бог, чтобы так было и дальше. Покидая Москву, я имел возможность встретиться с Владимиром Владимировичем. Он тоже очень тепло о вас отозвался, сказал хорошие и правильные слова, и просил передать приглашение на 80-летие Победы, с тем чтобы вы посетили Москву и отметили эту важную дату», — передаются слова патриарха на сайте.

Также Патриарх Кирилл отметил, что визит в Азербайджан является для него радостным событием:

«Что касается вашей благословенной страны, то всегда как на крыльях летишь сюда».