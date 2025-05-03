Турция не предоставляла воздушное пространство для пролета самолета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан. Об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

«Утверждения о том, что самолету премьер-министра Израиля было дано разрешение на пролет, абсолютно не соответствуют действительности. Мы не получали никакого запроса по этому поводу», — сказал дипломат.

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции в свою очередь также заявил, что республика не разрешала самолету Нетаньяху использовать ее воздушное пространство. «Распространенное в социальных сетях утверждение о том, что Турция открыла свое воздушное пространство для самолета Нетаньяху, не соответствует действительности. Об открытии воздушного пространства Турции для визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Азербайджан 7 мая не может быть и речи», — говорится в заявлении центра.

Также в центре напомнили, что «Турция закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов в связи с реализуемой Израилем политикой геноцида в отношении сектора Газа».