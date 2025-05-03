Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 80-летия Победы.

Как передает Minval, об этом сообщает пресс-служба президента.

«Сердечно поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечая эту годовщину, граждане наших стран чтят память тех, кто на полях сражений и в тылу приближал победу над немецко-фашистскими захватчиками, не жалея своих сил и жизни.

Уверен, что славные традиции дружбы и взаимопомощи, укрепленные в те непростые годы, и впредь будут служить надежной основой развития дружественных и союзнических отношений между Россией и Азербайджаном.

Хочу выразить искреннюю благодарность, сердечные поздравления и пожелания крепкого здоровья, мира и долголетия всем ветеранам, проживающим на земле Азербайджана», говорится в письме.