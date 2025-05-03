Принц Гарри заявил, что хотел бы вернуться в Великобританию, однако пока не видит такой возможности. Об этом он рассказал в интервью BBC.

По его словам, он сожалеет, что не может привезти в Великобританию свою супругу и детей.

«Они многое теряют. Я люблю свою страну и всегда любил, несмотря на действия некоторых людей. Мне грустно, что я не могу показать детям свою родину», — отметил герцог Сассекский.

Гарри также подчеркнул, что мечтает о примирении с семьёй, но осознаёт, что не все родственники готовы к этому.

«Некоторые члены моей семьи никогда не простят мне то, что я написал в мемуарах — и не только это. Но я бы очень хотел помириться. Я не вижу смысла продолжать конфликт — жизнь слишком ценна. Я не знаю, сколько осталось моему отцу, а он не разговаривает со мной из-за вопроса с охраной. Примирение невозможно без правды, частью которой я уже поделился. Я стремлюсь к примирению, но если они этого не хотят — это их выбор», — заключил принц.