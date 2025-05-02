Герцог Сассекский, принц Гарри проиграл судебный спор по поводу уровня безопасности, на который он имеет право, находясь в Великобритании.

Об этом сообщает The Guardian.

Адвокаты принца Гарри утверждали, что его безопасность и жизнь были «под угрозой». Все произошло после того, как изменились меры безопасности, когда он оставил пост действующего принца и переехал за границу. Однако в окончательном решении принц Гарри проиграл судебное разбирательство и остался без усиленной охраны.

Вместо этого Сассексы получат «индивидуальную» службу безопасности, в рамках которой они должны будут уведомлять за 30 дней о любых планах поездки в Великобританию, при этом каждый визит будет оцениваться на предмет уровня угрозы и необходимости защиты.