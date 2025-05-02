Футбольный клуб «Трактор» стал чемпионом Ирана по футболу впервые в своей истории, одержав блестящую победу над «Шамс Азар Казвин».

На 28-й неделе Премьер-лиги лидирующая футбольная команда турнира «Трактор» встретилась с командой «Шамс Азар» в Казвине и одержала победу со счетом 4:0.

Команда из Тебриза, которая в этом сезоне считалась самой подготовленной командой лиги, обеспечила себе титул за два тура до окончания чемпионата.

Это первый чемпионат «Трактора» в истории Премьер-лиги, который был завоеван в этом сезоне под руководством хорватского тренера Драгана Скочича.