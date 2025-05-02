Предотвращена попытка организованной группы осуществить контрабанду наркотиков на территорию Азербайджана по Каспийскому морю. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы (ГПС).

1 мая в 21:55 Главным командным контрольным центром береговой охраны Государственной пограничной службы в направлении Сальянского рейда Каспийского моря на расстоянии 0.3 мили от берега было замечено быстро движущееся неизвестное плавательное средство.

Во время преследования пограничным кораблем была дана команда «Стой!» с использованием световых и звуковых сигналов, также был произведен предупредительный выстрел.

Для задержания нарушителей границы, пытавшихся покинуть территориальные воды Азербайджана, было применено оружие. В результате оба нарушителя были ранены.

Экипажем корабля были приняты неотложные меры по отправке раненых в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей во время эвакуации, спасти жизнь одного из нарушителей не удалось, лечение другого продолжается.

В ходе осмотра плавательного средства было обнаружено и изъято 33,075 кг марихуаны, 2 GPS-навигатора марки Garmin и спутниковый телефон THURAYA.

Установлено, что нарушителями границы являются граждане Ирана — Гараниджат Нури Гурбан Мухаммед, 1985 года рождения (раненый) и Умухаммади Бехсад Салех, 1990 года рождения (погибший).

Ведется расследование.