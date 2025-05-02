Французского президента Эмманюэля Макрона заподозрили в попытке повлиять на выборы нового Папы Римского. Как пишет Le Monde, после смерти Папы Франциска 21 апреля в итальянской прессе участились публикации, обвиняющие Париж в попытке продвинуть «своего» кандидата на папский престол.

Правые итальянские издания, близкие к правительству Джорджи Мелони, утверждают, что Макрон вмешивается в процесс подготовки к конклаву. Газета La Verità вышла с заголовком: «Макрон хочет сам выбрать Папу», а Libero написала: «Макрон влез даже в конклав». Газета Il Tempo сравнила действия французского лидера с «интервенционизмом, достойным современного Короля-Солнце».

Скандальные публикации связывают активность Макрона с его тесными контактами с католическим движением Sant’Egidio, которое имеет большое влияние в Ватикане и было близко к покойному Папе. Подозрения усилились после двух светских встреч: обеда в посольстве Франции при Святом Престоле с четырьмя французскими кардиналами-избирателями, включая одного из главных papabili — Жан-Марка Авелина, и ужина с Андреа Риккарди, основателем Sant’Egidio, в престижном ресторане Dal Bolognese в Риме.

Среди возможных кандидатов на папство называют и кардинала Маттео Дзуппи — архиепископа Болоньи, председателя Итальянской епископской конференции и представителя Sant’Egidio. Его взгляды — защита мигрантов, критика конституционных реформ правых — резко контрастируют с позицией кабинета Мелони, что, по мнению наблюдателей, также подогревает напряжение.

Le Monde также напоминает, что напряжённые отношения между Макроном и Мелони тянутся с 2022 года, когда их первая встреча в Риме на фоне выборов в Италии сопровождалась натянутыми улыбками и холодным рукопожатием. Ватиканская дипломатия, как отмечают наблюдатели, оказалась втянута в их политическое соперничество.