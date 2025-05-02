Президент США Дональд Трамп выступил с беспрецедентно жёстким предупреждением в адрес стран и компаний, сотрудничающих с Ираном в энергетической сфере. В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Трамп потребовал немедленного прекращения всех закупок иранской нефти и нефтехимической продукции, пригрозив вторичными санкциями.

«ВНИМАНИЕ: все покупки иранской нефти или нефтехимической продукции должны быть прекращены НЕМЕДЛЕННО. Любая страна или лицо, покупающее ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО нефти или нефтехимической продукции у Ирана, будет немедленно подвержено вторичным санкциям», — подчеркнул американский лидер. Он также заявил, что нарушителям будет полностью запрещено вести бизнес с Соединёнными Штатами.

Жёсткая риторика Трампа прозвучала на фоне новой волны напряжённости вокруг иранской ядерной программы и срыва очередного раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Как сообщает Associated Press, намеченные на выходные переговоры были неожиданно отложены. Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди объяснил это логистическими причинами, добавив, что новые сроки пока не определены.

Тем временем, эксперты предупреждают, что инициатива Трампа может привести к новому витку напряжённости с Китаем — одним из крупнейших импортеров иранской нефти. Это происходит на фоне уже существующих разногласий между Вашингтоном и Пекином в сфере торговли и безопасности.

Текущие переговоры должны были стать третьим этапом обсуждений по возможному ограничению ядерной программы Ирана в обмен на частичное снятие санкций. Однако в начале апреля США ужесточили ограничения, что поставило под сомнение перспективы компромисса.

Трамп пока не уточнил, готова ли его администрация заключить новую сделку, аналогичную соглашению времён Обамы. Однако его сигнал международным партнёрам прозвучал ясно: торговля с Ираном — путь к изоляции от крупнейшей экономики мира.