Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью Fox News, что «война в Украине не закончится в ближайшее время».

Вэнс сказал, что вопрос, стоящий сейчас перед администрацией США, заключается в том, как помочь России и Украине «найти компромисс» для прекращения конфликта, который продолжается уже более трёх лет.

Однако Вэнс добавил: «Это зависит от [России и Украины], им нужно прийти к соглашению и прекратить этот жестокий, жестокий конфликт».

Его заявление прозвучало вскоре после того, как Вашингтон подписал соглашение с Киевом о разделе прибыли от редкоземельных металлов Украины в обмен на будущую военную помощь США.

Вэнс сделал это заявление в рамках большого интервью, в котором он защищал подход Трампа к военному конфликту в Украине. «Да, конечно, [украинцы] злятся, что их страна подверглась вторжению, — сказал он. — Но действительно ли мы собираемся продолжать терять тысячи и тысячи солдат из-за нескольких миль территории туда или сюда?».