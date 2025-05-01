1 мая продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давита Бабаяна, Лёвы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти или насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях.

В суде также были продемонстрированы и рассмотрены кадры видеоматериала, в котором приводится интервью обвиняемого Араика Арутюняна. В фильме А.Арутюнян рассказывает об одном из армянских командиров взвода, участвовавшем в боях при Кяркиджахане, Малыбейли и др.

Отвечая на вопросы государственных обвинителей, А.Арутюнян заявил, что не принимал участия в этих боях, во время упомянутых боев он учился в Сельскохозяйственном институте в Иреване. По его словам, он сказал так для того, чтобы его «заслуги» во время войны не подвергались сомнению, пока он был «кандидатом» в самопровозглашенном режиме в 2020 году. А.Арутюнян отметил: «Когда я готовил свои документы, я вызвал свидетелей, чтобы они сказали, что я якобы участвовал в военных операциях. Там должна была быть отражена моя служба в тот период. Они должны были предоставить информацию, что были свидетелями моего участия там. Я вообще эти данные (о боях — ред.) получал от друзей и якобы служил с ними с сентября. Подробности я знаю из дневника моего брата. Без этого моя служба в тот период была бы поставлена под сомнение на «выборах» 2020 года. Что-то нужно было отснять, чтобы доказать, что я участвовал в боевых действиях. Но дело в том, что в то время я был студентом».

Отвечая на вопрос своего адвоката, он сообщил, что переехал в Карабах на постоянное место жительства в конце августа – начале сентября 1993 года.

Отвечая на вопросы государственных обвинителей, Араик Арутюнян заявил, что лица, руководившие операцией по оккупации города Шуша, также участвовали в оккупации Лачинского района.

Ссылаясь на видеоматериалы, представленные во время предыдущего судебного процесса, он сказал, что знаком с лицами, руководившими оккупацией города Шуша (Самвел Бабаян, Сейран Оганян, Валерий Читчян, Аркадий Карапетян и др.), за исключением Валерия Читчяна.

«Все, о чем говорится в фильме, соответствует действительности. Они участвовали не только в Шушинской, но и в Лачинской операции. Я хочу сказать, что Шушинская операция была первой единой операцией. Они продолжали операцию еще несколько дней, с 17 по 19 мая.

А.Арутюнян также сообщил, что Зорий Балаян часто посещал Карабах, встречался со всеми «руководящими лицами».

На суде были продемонстрированы и рассмотрены документы, касающиеся ряда преступных инцидентов, произошедших до оккупации села Гарадаглы, в том числе сбития азербайджанского вертолета в Гарадаглы.

К этим преступлениям относятся нападения армян на село Гарадаглы в 1989, 1990 и 1991 годах, убийство азербайджанского населения, сожжение трупов, нанесение увечий, разграбление села, угон скота жителей и т.д. Также были представлены документы, касающиеся фактов наличия погибших и раненых в результате неоднократных обстрелов пассажирских автобусов, где находились азербайджанцы.

На суде также были рассмотрены протоколы по факту сбития вертолета в Гаракенде 20 ноября 1991 года. Было сообщено, что все 22 человека, находившиеся на борту вертолета в момент инцидента, погибли. В тот же день в Ханкендинской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело и проведено расследование. В ходе осмотра места события не были обнаружены табельное оружие Магомеда Асадова, Исмета Гаибова, Игоря Плавского и Николая Жинкина и видеокамера марки Panasonic 450 AJ, принадлежащая оператору Фахраддину Шахбазову.

На суде был оглашен отрывок из книги брата Монте Мелконяна – Маркара Мелконяна «Путь моего брата». В отрывке отмечалось: «В 5 часов дня отряды выполнили свою задачу. С армянской стороны в тот день был убит только один боец, в то время как с вражеской стороны было убито двое, и сорок восемь пленных азербайджанцев направлялись в сторону грузовика». В книге также повествуется о том, как некий армянский военнослужащий – «Шрам» Эдо – облил бензином нескольких раненых азербайджанских солдат и сжег их заживо. «К моменту, когда Монте подошел к канаве, там была только груда останков», — отмечается в книге.