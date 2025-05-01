Официальный Баку обеспокоен возникшей напряженностью между Индией и Пакистаном после нападения в Пахалгаме.

Данная информация приводится в заявлении МИД Азербайджана.

«Мы призываем стороны к сдержанности и конструктивному диалогу для устранения существующей напряженности. В такой нестабильной ситуации важно воздерживаться от односторонних действий. Кроме того, мы надеемся, что будет проведено открытое и прозрачное международное расследование для разрешения текущей ситуации», — отмечается в заявлении ведомства.

Сообщается, что путь к урегулированию конфликта «лежит через содержательный диалог и переговоры на основе норм и принципов международного права, а также соответствующих резолюций ООН».

«Признавая общий и взаимный интерес в региональной стабильности, мы надеемся, что стороны будут использовать дипломатические каналы для защиты благополучия своих народов и более широкого региона, во имя мира и сотрудничества», — говорится в заявлении.