Азербайджан и Иран рассматривают возможность открытия прямого авиарейса из Тебриза в Баку и строительства нового пограничного перехода между Ираном и Азербайджаном.

Глава иранской провинции Восточный Азербайджан Бахрам Сармаст и вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев провели двухчасовую встречу, в ходе которой обсуждали реализацию положений меморандума, подписанного президентами двух стран, пишут иранские СМИ.

Стороны также обсудили развитие освобожденных территорий Азербайджана, развитие медицинского туризма, активацию пограничных пунктов Джульфа – Нахчыван и Агбанд – Калале, создание приграничных рынков с обеих сторон, использование потенциала промпарка «Экономическая зона долины Араз» и совместные инвестиции в Восточный Азербайджан. Кроме того, обсуждались экспорт инженерных и технических услуг, участие частного сектора в восстановлении, расширении торговой деятельности и упрощении бизнеса в Азербайджане, а также привлечение инвесторов из Азербайджана в Восточный Азербайджан, запуск авиарейсов Тебриз – Баку, развитие культурного обмена и приглашение президента и вице-премьера Азербайджана на международный конгресс.

Также обсуждалось упрощение передвижения и присутствия иранских студентов (особенно из Восточного Азербайджана) в Азербайджане и Нахчыване, расширение академического обмена между университетами, а также развитие научного и исследовательского сотрудничества между технопарками Восточного Азербайджана и Азербайджаном.

На встрече также поднимался вопрос о необходимости облегчения передвижения граждан Ирана через наземные границы, особенно жителей приграничных районов.