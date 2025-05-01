Один из ключевых союзников президента США Дональда Трампа, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что 72 законодателя поддерживают проект о новых масштабных санкциях против России, если она не согласится начать мирные переговоры с Украиной, передаёт Bloomberg.

Грэм подготовил законопроект вместе с Ричардом Блюменталем, демократом от штата Коннектикут. Как пишет The Wall Street Journal, теперь в списке соавторов больше 60 человек, в их числе — лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн (Южная Дакота) и лидер демократов Чак Шумер (Нью-Йорк).

В документе речь идёт не только о санкциях против России, но и о пошлинах в 500 % на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие продукты. Грэм назвал меры, предусмотренные в законопроекте, «сокрушительными» для российской экономики и выразил уверенность, что, если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение, Сенат «примет решительные меры, чтобы нанести сильный удар по России».

«Цель — помочь президенту», — заявил Грэм, выразив надежду, что Трамп сможет добиться соглашения между Россией и Украиной о прекращении боевых действий. По словам сенатора, российский президент Владимир Путин «совершил бы огромную ошибку, если бы попытался играть с Трампом».

Эксперты тем временем считают, что Украина и США в среду вечером подписали соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым, которое посылает России сигнал, что Киев сохраняет поддержку Вашингтона в своём стремлении к сохранению независимости.

Одновременно стало известно, что законопроект о введении высоких пошлин для стран, покупающих российские нефть, газ и уран, получил поддержку более 70 сенаторов, чего достаточно для преодоления возможного вето президента. Это создаёт реальную угрозу для России, которая отвергла как предложение Дональда Трампа о немедленном перемирии, так и значительную часть пунктов предложенной позднее рамочной сделки, пишет «Агентство».