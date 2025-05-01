США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого будет создан инвестиционный фонд.

Об этом сообщил американский Минфин.

По данным Bloomberg, Вашингтон после подписания соглашения получит доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, в том числе алюминий, графит, нефть и природный газ.

«Благодаря неустанным усилиям президента Трампа по обеспечению прочного мира я рад объявить о подписании сегодняшнего исторического соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной, учреждающего Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины», — отметил министр финансов США Скотт Бессент.

По данным ведомства, в рамках соглашения Министерство финансов США и Международная корпорация финансирования развития Соединенных Штатов будут сотрудничать с правительством Украины над развитием партнерства.

Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения по полезным ископаемым, предусматривающего создание совместного инвестиционного фонда с США.

Согласно соглашению, Украина будет направлять 50% всех доходов, полученных от новых лицензионных сборов и добычи полезных ископаемых на новых участках, в этот фонд.

США и Украина будут обладать равными правами голоса в управлении фондом.