Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что соответствующие ведомства Турции и США осуществляют работу по организации его переговоров с президентом США Дональдом Трампом, которая должна «определить ход отношений между странами».

Данную информацию он озвучил в беседе с журналистами.

«Мы проведем личную встречу с господином Трампом при первой же возможности. Наши контакты по телефону были откровенными, продуктивными и дружескими. Отношения между нашими странами имеют глубокие и прочные корни. Нам предстоит обсудить множество тем и предпринять большое количество шагов. По этой причине наши министерства продолжают работу по подготовке к встрече, которая определит ход развития отношений между Турцией и США», — отметил турецкий лидер.