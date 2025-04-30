Президент США Дональд Трамп осадил журналиста, задававшего ему провокационные вопросы о Владимире Путине, на это обратил внимание лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Вчера вечером на канале ABC Трамп в прямом эфире раскритиковал репортера, который пытался устроить ему ловушку. «Вы думаете, Путин хочет мира?» «Да, я так считаю!» «Вы доверяете ему?» Трамп: «Я мало кому доверяю, и уж точно не вам!» Я вам не верю! Мне кажется, вы нечестны!» — передал Филиппо их диалог, назвав его «потрясающим».

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Гленну Беку заявил, что ему проще иметь дело с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским.