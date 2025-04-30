Около 600 северокорейских солдат погибли в ходе боев на территории Курской области.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Из материала следует, что всего власти КНДР направили в зону украинского конфликта 15 тыс. военнослужащих. При этом общие потери среди северокорейских бойцов составили около 4,7 тыс. человек, включая раненых и погибших.

При этом член комитета парламента Южной Кореи по разведке Ли Сон Квон заявил журналистам, что боеспособность солдат из КНДР «значительно улучшилась» за время участия в сражениях в Украине.

«Северокорейские военные стали менее некомпетентными <…>, поскольку они привыкают к использованию нового оружия, такого как беспилотники», — пояснил законодатель.