Россия готова начать прямые переговоры с Украиной, если Владимир Зеленский согласится на перемирие в честь 9 Мая. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Москва даже готова закрыть глаза на проблему с легитимностью Зеленского — при условии, что он публично поддержит перемирие.

«Это может стать прелюдией к прямым переговорам между Москвой и Киевом», — отметил Небензя.

Он также обвинил украинского президента в том, что тот отвергает мирные инициативы, предложенные США, поскольку якобы надеется скрыть совершённые преступления.

Ранее Зеленский заявил, что Украина выбирает «болевые точки России», и в Москве начали опасаться возможного удара по параду Победы.