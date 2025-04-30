Сейчас россияне переживают, что проведение парада у них находится под вопросом. И правильно, что переживают.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Готовимся также и к разговору с Америкой по поводу новых санкционных шагов — выбираем именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии. Они должны делать четкие шаги к завершению войны, и мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. Россия должна это сделать. Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война продолжается. Они должны закончить войну», — добавил лидер страны.