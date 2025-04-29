Делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана во главе с министром генерал-полковником Кямаледдином Гейдаровым совершила официальный визит в Иорданское Хашимитское Королевство.

Информация приводится в сообщении МЧС.

Отмечается, что в рамках визита министр К.Гейдаров встретился с заместителем председателя Национального центра по безопасности и управлению в кризисных ситуациях Иорданского Хашимитского Королевства бригадным генералом Хатемом Одехом аль-Зоуби.

Поблагодарив за высокое гостеприимство и теплый прием, министр К.Гейдаров заявил об активном участии Иорданского Хашимитского Королевства в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), успешно проведенной в ноябре прошлого года в Баку.

Министр рассказал о работе, проводимой в нашей стране в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями, рассказал о перспективах развития отношений между соответствующими структурами двух стран.

На встрече заместитель председателя Национального центра по безопасности и управлению в кризисных ситуациях Иорданского Хашимитского Королевства бригадный генерал Хатем Одех аль-Зоуби отметил, что такие визиты и встречи в рамках существующих отношений дружбы и тесного сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией придают особый импульс развитию взаимовыгодных отношений между структурами обеих стран, ответственными за управление чрезвычайными ситуациями. Он подробно рассказал о направлениях деятельности представляемой им структуры, рассказал о работе, проводимой в Иордании в области борьбы с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.

Затем состоялась церемония подписания «Соглашения о сотрудничестве в области управления в стихийных бедствиях и кризисных ситуациях между правительством Азербайджана и правительством Иорданского Хашимитского Королевства».

