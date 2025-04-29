Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за гостеприимство и успешные переговоры. Как сообщает Minval, Пезешкиан поделился публикацией в своём аккаунте в социальной сети X.

В сообщении, написанном на азербайджанском языке, он отметил, что в Баку были достигнуты договорённости и подписаны документы с «дорогим братом» Ильхамом Алиевым.

По словам Пезешкиана, визит открыл новые перспективы всестороннего сотрудничества в сферах науки, экономики, культуры и безопасности, а также способствовал укреплению доверия между странами.