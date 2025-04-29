Азербайджан присоединился к инициативе России и Китая по созданию Международной научной лунной станции.

Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Он отметил, что тринадцать стран, включая Азербайджан, Беларусь, Пакистан, Венесуэлу, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербию, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопию и Боливию, присоединились к российско-китайскому проекту Международной научной лунной станции.

По словам Баранова, Россия обладает уникальными научными школами по изучению Венеры, Луны и Марса, а ее технологии посадки пока не имеют аналогов в мире.