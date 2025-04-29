Президент России Владимир Путин не рассматривает перемирие на День Победы как серьёзный шаг к установлению долгосрочного мира в Украине. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, прекращение огня после энергетических ударов и так называемое «Пасхальное перемирие» показали, что любые будущие соглашения о прекращении огня должны быть прозрачными, официально согласованными всеми сторонами и включать надёжные механизмы мониторинга. В противном случае подобные инициативы лишь создают условия для манипуляций.

В ISW подчёркивают: предложение Путина о перемирии на День Победы не предусматривает никаких механизмов контроля, что открывает дорогу для обвинений Украины в нарушении режима прекращения огня без оснований.

«Российские официальные лица, судя по всему, не заинтересованы в создании действенных механизмов мониторинга или прозрачных условий перемирий, поскольку Россия стремится использовать неясные формулировки в свою пользу», — говорится в отчёте.

Цели Путина

Эксперты убеждены, что Путин пытается использовать одностороннее перемирие для получения информационного и военного преимущества, тогда как президент США Дональд Трамп, напротив, выступает за общее прекращение огня как основу для достижения долгосрочного мирного соглашения.

В ISW считают, что российский лидер конъюнктурно объявляет о перемириях во время крупных религиозных и государственных праздников, чтобы поставить Украину в затруднительное положение: либо согласиться на перемирие, либо выглядеть неуступчивой перед Западом.

Кроме того, по мнению аналитиков, Путин использует подобные объявления для отвлечения внимания от своего отказа поддержать американо-украинское предложение о 30-дневном перемирии в марте 2025 года. При этом он старается создать иллюзию готовности к переговорам, сохраняя полный контроль над условиями будущих соглашений.

В ISW напомнили, что во время «Пасхального перемирия» российские войска вели обстрелы, проводили разведку и наносили ущерб украинским позициям, подготавливаясь к дальнейшим наступательным действиям. Аналитики не исключают, что перемирие на День Победы будет использовано для аналогичных целей.

«Путин, вероятно, рассматривает объявленное перемирие как возможность для передышки российских войск перед новыми атаками, а также как способ обезопасить празднование Дня Победы от украинских ударов», — отмечается в докладе ISW.

Майское «перемирие» Путина

28 апреля Путин во второй раз объявил временное прекращение огня в войне против Украины. Перемирие должно действовать с 8 по 10 мая — в период празднования 80-летия Дня Победы.