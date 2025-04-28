На судебном процессе, продолжившемся 28 апреля в Бакинском военном суде, обвиняемый Бако Саакян подтвердил свое участие в операции по захвату Шушинского района вооруженными силами Армении.

Саакян отметил, что участвовал в отряде под руководством Вилена Микаеляна, принимавшем частие в захвате Шуши, добавив: «Это было восточное направление. Я знаю, что командиром этого направления был Аркадий Карапетян».

Обвиняемый заявил, что в тот период в его распоряжении был автомат марки АКМ, однако он не открывал огонь по людям.