Согласно годовому плану подготовки Министерства обороны, в рамках мероприятий, проводимых совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в одной из воинских частей специального назначения завершились учебные сборы с участием группы военнообязанных, призванных из запаса.

Как сообщает Минобороны, с военнообязанными были проведены просветительские беседы, им были разъяснены правила безопасности, для эффективного проведения досуга были организованы культурно-массовые мероприятия.

В ходе практических занятий в тренировочном центре участники ознакомились со стрелковым оружием и некоторым военным оборудованием, имеющимся в арсенале подразделений специального назначения, освоили правила их применения, а также выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия.

Затем, в соответствии с учебной программой, с привлеченными на сборы военнообязанными были проведены занятия по тактической и разведывательной подготовке.

В ходе практических занятий участники отработали методы скрытного передвижения группами, выполнили задачи по выходу на обозначенную территорию, приближению к вражескому объекту, устройству засады, захвату техники условного противника вместе с личным составом, а также другие учебные задачи.