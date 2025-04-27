Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями иранскому президенту Масуду Пезешкиану.

Об этом сообщает пресс-служба Алиева.

В письме говорится:

Крайне опечалены известием о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в городе Бендер Аббас.

В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления пострадавшим.