Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями иранскому президенту Масуду Пезешкиану.
Об этом сообщает пресс-служба Алиева.
В письме говорится:
Крайне опечалены известием о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в городе Бендер Аббас.
В связи с этой трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю выздоровления пострадавшим.