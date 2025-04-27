С 24 февраля 2022 года по 27 апреля 2025 года общие боевые потери российских войск на территории Украины ориентировочно составили 948640 человек (+1030 за сутки). Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
10719 (+8) танков,
22325 (+5) бронемашин,
27007 (+42) артиллерийских систем,
1373 (+1) РСЗО,
1145 (+0) средств ПВО,
370 (+0) самолетов,
335 (+0) вертолетов,
34011 (+114) БПЛА оперативно-тактического уровня,
3196 (+0) крылатых ракет,
28 (+0) кораблей/катеров,
1 (+0) подводная лодка,
46187 (+136) единиц автомобильной техники и автоцистерн,
3860 (+0) единиц специальной техники.