С 24 февраля 2022 года по 27 апреля 2025 года общие боевые потери российских войск на территории Украины ориентировочно составили 948640 человек (+1030 за сутки). Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

10719 (+8) танков,

22325 (+5) бронемашин,

27007 (+42) артиллерийских систем,

1373 (+1) РСЗО,

1145 (+0) средств ПВО,

370 (+0) самолетов,

335 (+0) вертолетов,

34011 (+114) БПЛА оперативно-тактического уровня,

3196 (+0) крылатых ракет,

28 (+0) кораблей/катеров,

1 (+0) подводная лодка,

46187 (+136) единиц автомобильной техники и автоцистерн,

3860 (+0) единиц специальной техники.