Странное поведение президента Макрона – то он желает мира в Украине, то впадает в панику от одной только возможности мира – замечено самими французами, и говорят они об этом не шепотом. И, что показательно, против верховного главнокомандующего ВС Пятой республики ополчились более 9 тыс. отставных офицеров, включая генералов и адмиралов: они требуют прекращения участия армии Пятой республики в украинском конфликте и рассекречивания данных о незаконном нахождении в Украине вооруженных сил Франции.

Бывшие военнослужащие Франции через судебного пристава направили председателям обеих палат парламента – Сената и Национального собрания – обращение из четырех пунктов, в котором, в частности, выдвинуты требования опубликовать всю информацию о присутствии французских военных в Украине с 2022 года, организовать дебаты с последующим голосованием о продолжении этого вмешательства (ссылки на соответствующие статьи конституции Пятой республики); включить обращение в повестку дня законодательного органа в течение 15 дней с целью «гарантированного парламентского надзора».

Документ подписан более 9 тыс. отставных офицеров, включая дивизионных, корпусных, бригадных генералов, контр-адмиралов, и т.д.

Как сказал в эфире Sud Radio глава ассоциации ветеранов Place d’Armes Жан-Пьер Фабре-Бернадак, подписанты обращения требуют от парламента, который не участвовал в ратификации франко-украинских соглашений о финансовой и военной поддержке Киева, соблюдения Основного закона страны, чего сделано не было: «В реальности же … президент попросил правительство просто выступить перед парламентом с декларацией по этому вопросу».

Отсылка к обращению, в котором подчеркивается, что в недавних своих заявлениях Макрон говорил о грядущем размещении французских военных в Украине в мае 2025 года, а также о возможности «взаимного использования ядерного оружия». Но мандата парламента на это не было, хотя он необходим для соблюдения законности вмешательства армии: «Армия, которая действует без явного мандата от парламента, служит не народу, а исключительно исполнительной власти, что противоречит духу конституции и статье 16 Декларации прав человека. … Мы, граждане и бывшие военные, считаем необходимым провести консультации с парламентом относительно продолжения французского военного участия и/или вмешательства в конфликт в Украине в соответствии со статьей 35 конституции».

Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян поддержал требование обнародовать информацию об участии французских военных в конфликте в Украине. «Порадуемся тому, — написал он в сети Х, — что армия напомнит депутатам, которым не хватает мужества выступить против воинственного безумия Макрона, об их республиканском долге».

Сложно сказать, возымеет ли обращение отставных офицеров и «граждан» хоть какое-то воздействие на президента Франции, с которым творятся откровенно странные, взаимоисключающие психо-вербальные колебания. Говоря проще, у «Эммануэля-Бонапарта» семь пятниц на неделе, что совершенно неприемлемо, когда речь идет о главе государства, к тому же – державе ядерной.

То Макрон ратует за мирное решение конфликта в Украине, то намеревается усилить французский воинский контингент (совместно с британским) в воюющей стране, не имеющей с его страной общей границы.

Прав, по всей вероятности, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, заявивший, что французам необходимо мобилизоваться против возможной отправки войск в Украину, и напомнивший слова президента Зеленского, что первыми в эту страну прибудут именно французские войска – исходя из обращения ветеранов ВС Франции, они уже давно, с 2022 года, там пребывают.

Как написал Филиппо в сети Х, президент Макрон панически отвергает перспективу мира в Украине, делая это в состоянии «совершенно удивительного волнения».

Помнится также, что президент Макрон по итогам парижского саммита «коалиции желающих» (речь о событиях ровно месячной давности) заявил, что несколько представителей объединения планируют отправку в Украину сил сдерживания. Нет, подчеркнул Макрон, эта инициатива не станет заменой украинским войскам, а контингент не будет миротворческим (тогда – каким?) Ответ (по-Макрону) вызывает недоумение: для сдерживания России войска разместят в заранее определенных с украинцами стратегических местах.

Так что можно, в зависимости от вкусов и высоты полета инициатив, называть европейский воинский контингент в Украине как угодно – «сдерживающим», «миротворческим», кафешантанным и иным. К примеру, шпионская миссия ЕС на армяно-азербайджанской границе, вооруженная вполне «невинно» — оптикой, именуется «миротворческой».

Но Россия, «лишенная воображения», ни о каком – хоть эстрадно-цирковом в Украине, вооруженном «пугачами» или биноклями иностранном контингенте, слышать не желает, о чем она неоднократно заявляла.

А французские генералы напоминают своим законодателям – впрочем, вполне фиктивным, — что «Отсутствие регулярной ратификации парламентом ставит вопрос о законности поставок оружия из французских армейских запасов в Украину для использования против России, с которой наша страна не находится в состоянии войны».

Между тем громовержец-Макрон действительно заплутал промеж российских и украинских берез (помнится, украинские СМИ призывали вырубать белые стройняшки как символ оккупации и заменить их «патриотической калиной», которой, кстати, в России — тоже навалом).

Западные СМИ уже разнесли весть, что готовность Франции и Великобритании отправить своих «миротворцев» в Украину в случае заключения мирного соглашения сильно ослабла, поскольку «бодаться» на этой почве с Россией априори проигрышно – отсылка к главе МИД РФ Сергею Лаврову, категорически заявившему, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве в Украине является угрозой для России, и Москва не согласится на это «ни при каких условиях». Что ж, Лондон и Париж стали теперь подумывать, уж не «бросить» ли в Украину миротворческий контингент из государств Азии и Южной Америки.

В общем, бордельеро (слово, кстати, французского происхождения) – объяло значительную часть Европы во всей его извращенности.

Европа требует, чтобы решение по мирному процессу в Украине непременно принималось с ее участием – дескать, это напрямую затрагивает безопасность всего европейского континента. Но особо энергична Франция: в том числе, в пику России и в силу латентной конкуренции с Великобританией. Макрону, однако, не везет: помимо России, «возникли» и США, бороться с которыми Парижу даже опаснее и сложнее, чем с Москвой. Считая (или делая вид), что урегулирование без европейского участия будет «не прочным», хотя именно к не прочности Макрон и Ко. стремятся, французский президент «тасует карты» в надежде сорвать джокер. А он не прет и не прет.

Париж, как видно, никак не может скинуть с себя мантию величия – ведь он является постоянным членом Совбеза ООН, обладателем ядерного оружия, носителем «лавров» Бонапарта, крупным колонизатором и т.д. Ну и не может переварить, что Франция, «бескорыстно» вложившая в «безопасность и помощь» Украине более 5 млрд евро (против, по подсчетам Трампа, сотен миллиардов, кинутых ей с барского плеча Соединенными Штатами), останется ни с чем. А все триумфальные цацки, говоря о Западе, достанутся Вашингтону.

Да, Макрону нынче худо. Бунт, пусть и не действующей армии, а отставников с нехилыми погонами, падение президентского рейтинга, наступление ультраправых, антиколониальные движения в странах и заморских территориях, которые Франция «по праву» считает «своими», раскол в Европе, в НАТО… Как тут не потерять голову? И этому сильно поспособствовали очередные (накануне), вторые за последние две недели и четвертые с начала года переговоры президента Путина со спецпосланником президента Трампа — Стивеном Уиткоффом.

С российской стороны в них также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и генеральный директор РФПИ, специальный представитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. То есть – говорили не только о «чистой» политике, но и ее переплетении с делами «денежными» (включая санкционные?).

По словам Ушакова, переговоры Путина с Уиткоффом позволили дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов.

Трехчасовая беседа, поведал он, носила весьма конструктивный характер. Что же до собственно украинского кризиса, то «речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины». Диалог, на различных уровнях, добавил он, — продолжится.

Как видим, неприятности для Макрона множатся: Россия и США (в который уже раз!) устроили междусобойчик, и его – Эммануэля-Бонапарта, да и других европейских лидеров, на рюмашку (или чаек) не зовут.

Оплеухи – со всех сторон. А тут еще и «свои», пусть и отставные вояки, качают права. Перспектива военного переворота во Франции не просматривается, но определенно – да, большие перемены в самой Пятой республике с нанесением ей потерь влияния в мировой политике. И фиаско Макрона – на разной стезе — уже налицо: досидеть бы до конца президентского срока.