Россия и Украина очень близки к заключению сделки, большая часть основных позиций согласована, теперь стороны должны встретиться на «очень высоком уровне», заявил президент США Дональд Трамп.

«Удачный день в переговорах и встречах с Россией и Украиной. Они очень близки к заключению сделки, и теперь обе стороны должны встретиться на очень высоком уровне, чтобы «завершить ее», — написал он в соцсети The Truth.

Американский президент отметил, что «большинство основных пунктов согласованы», и призвал к окончанию конфликта в Украине, добавив, что США будут способствовать этому.