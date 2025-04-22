Кремль не знаком с содержанием мирного плана президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию.

С данным заявлением в комментарии «Известиям» выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что план бы не делали публичным.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос. «Даже если бы это было, никто бы не делал его публичным», — поведал представитель Кремля.

Песков заметил , что Россия продолжает контакты с американцами по всем имеющимся для этого каналам. «Мы не склонны что-то загонять в какие-то жесткие временные рынки», — добавил он.