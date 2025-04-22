Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Владимира Зеленского о прекращении ударов по гражданским объектам можно обсуждать только после снятия юридических препятствий для переговоров с российским лидером.

По словам Пескова, «инициативу необходимо сначала обсудить с учетом опыта пасхального перемирия», и Москва хочет «понять готовность Украины не наносить соответствующие удары». Однако для начала диалога необходимо, чтобы Киев «расчистил юридические препятствия для таких контактов».

Накануне президент Владимир Путин впервые публично допустил возможность прямых переговоров с украинской стороной.