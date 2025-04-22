Государство, как известно, представляет форму устройства общества на определенной территории. После рождения оно обзаводится институтами управления и принуждения, за счет чего устанавливается правовой порядок. Ему подчиняется население страны, осуществляющее форму публичной власти. Иными словами, государство – это дом народа, в пределах которого граждане, реализуя свои права и обязанности, делегируют лучшим представителям полномочия по реализации задач внутренней и внешней политики.

Народы, реализующие суверенные права, именуются политическими нациями. Таковых в современном мире намного меньше, чем общего числа народов и этнических групп. Неполитических наций насчитывается до пяти тысяч.

История знает много примеров падения государств, в результате чего происходили ассимиляции этносов и даже их исчезновение. В новейшей истории имеются примеры разрушения стран, их фрагментации и расколов вроде Судана, Сомали, других малоразвитых образований. Им не удалось справиться с вызовами времени, и части несостоявшихся государств (failed-state) превратились в картографические обозначения.

Армения, как государственное образование, на нынешнем этапе существования зашла в тупик, и неминуемо движется к катастрофе. По сути, она представляет собой контр-исторический феномен. Тем не менее она продолжает производить риски на базе предъявления территориальных претензий соседям. Сами армяне называют свое государство «третьей республикой», которому реально угрожает коллапс ввиду провальной политики, которую Армения осуществляла с 1991 года по нынешний этап. Ответственность за горькую судьбу несут в основном первые три президента республики, для которых борьба за расширение жизненного пространства превратилась в ужас без конца.

За последние 115 лет армяне, оказавшись в кавказском регионе ввиду массового переселения из Персии и Османской империи, спровоцировали четыре масштабные силовые кампании против соседей. Последняя война, именуемая Второй Карабахской, закончилась разгромом Армении. Почти двухвековая борьба народа за присвоение чужих земель подвела самих хаев под венец.

После громкого проигрыша Иреван по милости политического кластера чурается заключения мира с победителем, считая «достижение консенсуса любой ценой неприемлемым». Причина отказа чудовищна по своей сути. В умах не только общественно-политического слоя, но и многих социальных категорий борьба за азербайджанские территории приравнивается к борьбе за независимость.

Армяне на сегодня — единственный в мире этнос, который отобразил в Декларации о независимости присвоение территорий соседей, и не видит в этом ничего предосудительного. Дабы не дать остыть чувству ненависти в сердцах своих граждан, тиражирует фальшивую причину, согласно которой нынешнее правительство Никола Пашиняна проявляет слабость перед лицом справедливых требований Азербайджана и Турции. А Баку и Анкара требуют только уважительного отношения Иревана к нормам международного права.

Официальный Баку дожидается от Иревана внесения изменений в конституцию страны, где Карабах фигурирует в качестве «неотъемлемой части армянских территорий». В основной закон страны это положение перекочевало из Декларации о независимости, которая была принята в 1991 году после развала СССР.

Придерживающиеся законности трезвомыслящие силы Армении утверждают, что в основном законе, которая готовится, не должно быть отсылок к Декларации о независимости. Прагматики понимают, что в основных законодательных актах государства не могут отображаться положения, содержащие угрозы по внешним контурам. Однако радикалы от националистических групп и фундаменталистских партий считают, что территориальные вызовы должны найти свое место в конституции, дабы избежать отрицания идеи государственности. Совершенно алогичный аргумент.

Получается, что за 30 лет, что третья республика, будучи агрессором и держа под оккупацией 20% азербайджанских земель, имела национальный облик, но как только Баку выставил прочь захватчика, Армения утратила национальную сущность, превратившись в маргинала глобального процесса. Но и это еще не весь боекомплект абсурда в армянском исполнении.

Вишенкой на торте политического маразма является «героическая борьба за Карабах». Непримиримые националисты и ксенофобы утверждают, что Никол Пашинян должен согласиться на их требования. В противном случае, как они полагают, премьер превратится в могильщика армянской государственности.

Интересная у малограмотных мракобесов логика. Скопом выступая против власти, они убеждены, что борьба за суверенитет обязательно должна олицетворять в себе агрессивное хищничество.

Проворовавшиеся и падшие политики из стана бывших, подводя базу аргументов под свой идеологический бред, без обиняков убеждают, мол, внимание (!) «независимость Армении была провозглашена ради решения карабахского вопроса, а не ради лучшей жизни». Потому карабахское движение должно остаться инструментом реализации идеалов независимости и суверенитета и в будущем.

Груз фундаментальных дефектов сознания не дает «патриотам» одуматься и рассмотреть свои чудовищные цели и взгляды в зеркале истории и накопленного сообществом опыта. От ошибочных выводов и ложных обобщений лузеров, что мнили из себя победителей, голова кругом идет. Коль заключают, что надо жертвовать нормальной жизнью ради завоевания азербайджанского Карабаха, значит, их сознание покрыто мраком.

Карабах вернулся в родную гавань ратным подвигом национальной армии Азербайджана, а нормальная и сытная жизнь граждан Армении обнулилась. Все, кто руководил кровавой вакханалией, не пожалели о своем выборе, ибо обобрали людей. Огромные средства, что поступали в бюджет и в так называемый фонд обороны Карабаха, они тратили налево и направо по своему усмотрению, не забывая о себе любимых. А людям достались места в Ераблуре и других кладбищах. Теперь ни Карабаха, ни самодостаточной жизни, вот и побираются обманутые граждане, мечтая об эмиграции.

Государство, которому уготовили судьбу быть зачатой из карабахского движения, априори было обречено. Если в сообразной редакции еще и сверстан паспорт хайского государства, апеллирующий к декларации о независимости, то надо признать документ недействительным. Он аннулирован раз и навсегда по последнему слову Баку.

Проигравшие войну псевдогерои теперь пускают всех собак на Никола Пашиняна и его сторонников, которые понимают, что Армению настигло стратегическое поражение по вине своры авантюристов и проходимцев. Официальный Иреван отвергает сегодня карабахское движение, потому что оно представляло собой жидкую конфигурацию, выстроенную на зыбком песке.

Именно это движение и отбросило армян на десятилетия назад, ввергнув его в историческое фиаско. Ложное движение направило людей не вперед, а вспять, вылившись в вековой обман тер-петросянов, кочарянов, саргсянов и им подобных комбинаторов. Может, они и живут припеваючи, но все равно политические трупы.

Наладится ли жизнь или нет в проблемной стране, зависит от избирателей, которых десятилетиями водили за нос. Те, кто продолжает умничать, ставя знак равенства между понятиями «Карабах» и «Армения», желают повторения ужаса.

Помрачение ума – вот их диагноз. Была бы хоть толика совести, покаялись бы. Ан нет, желают испить горькую чашу авантюры до конца. Им виднее. Но теперь их точно настигнет кромешная тьма. А, может, так оно и должно случиться?!