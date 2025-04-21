Телеканал AnewZ выпустил документальный фильм «На передовой: ДР Конго — Голоса из разлома», посвящённый эскалации конфликта в восточной части ДР Конго.

Повстанческая группировка M23 захватила стратегические города — Гому, Букаву и Валикаль, стремясь контролировать богатые ресурсы региона: кобальт, золото, олово. Это привело к гуманитарному кризису и новым обвинениям в неоколониализме. Конфликт сопровождают международные интересы, внутренние политические проблемы и разрушенная инфраструктура.

Глава «Альянса реки Конго» Корнель Нангаа заявил: «Конго – богатая страна, но её народ голодает. Нет армии, нет правосудия. Власть слышит только язык оружия». Он подчеркивает, что кризис — политический и требует диалога, а не войны.

Истоки конфликта — в этническом напряжении после геноцида в Руанде 1994 года. Группировка M23 была создана в 2012 году бывшими бойцами НКЗН и до сих пор заявляет, что борется за права тутси в ДРК.

Руанду обвиняют в поддержке M23, но Кигали отрицает это. Представитель Руанды Иоланда Маколо заявила, что страна не имеет экспансионистских планов и лишь обеспечивает транзит минералов, принадлежащих самим конголезским компаниям.

В ответ на действия M23 и подозрения в участии Руанды, ООН и ЕС приняли санкции. Это вызвало дипломатический скандал — Руанда разорвала отношения с Бельгией.

Документальный фильм также показывает, как конфликт парализовал экономику: остановлены поставки гуманитарной помощи, аэропорт Гомы не работает. Люди бегут, школы закрыты, ресурсы недоступны. При этом некоторые считают M23 более эффективной силой, чем правительство.

Президент ДРК предложил сделку «минералы в обмен на безопасность», открыв путь к обсуждению возможной международной помощи.

Несмотря на хаос, в восточной части Конго звучат и голоса надежды: люди хотят мира, справедливости и возможности построить нормальную жизнь. Как подчёркивается в фильме: «История Восточного Конго ещё пишется. Вопрос в том — услышит ли её мир?»