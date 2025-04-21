Китай выступил с жёстким предупреждением в адрес стран, которые готовы сократить сотрудничество с ним ради торговых договорённостей с администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

В заявлении Министерства торговли КНР подчёркивается, что Пекин уважает право стран самостоятельно урегулировать торговые споры с США, однако «решительно выступает против соглашений, заключённых в ущерб интересам Китая». В случае подобных шагов, Пекин «никогда не примет этого и решительно примет ответные контрмеры».

Вместо конфронтации Китай предлагает объединиться:

«Китай готов укреплять солидарность и координацию со всеми сторонами, совместно реагировать и противостоять односторонним актам запугивания».

Ранее сообщалось, что Трамп стремится убедить около 70 стран сократить торговые связи с Китаем в обмен на американские тарифные уступки.