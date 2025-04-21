Поздно вечером в Вильнюсе произошло ДТП с участием автомобиля, принадлежащего посольству Азербайджана. По данным полиции, инцидент произошёл около 21:20 на улице А. Гоштауто: столкнулись VW Golf и VW Passat. Виновником аварии признан VW Passat с дипломатическими номерами.

Водитель VW Golf утверждает, что во время поворота в его машину врезался Passat, в котором находились якобы «четверо мужчин, предположительно в состоянии алкогольного опьянения».

Также выяснилось, что за рулем VW Golf находился несовершеннолетний. Ребёнок не пострадал. Обстоятельства происшествия расследуются.