В Сабаильском районном суде Баку избрана мера пресечения в виде ареста в отношении Руслана Наджимова, задержанного в рамках расследования, проводимого Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщили в СГБ, гражданин Азербайджана Руслан Рафиг оглу Наджимов (р. 1987), подозреваемый в участии в террористической вооружённой группировке, пытался скрываться за границей, используя поддельные имена.

В результате оперативно-розыскных мероприятий он был задержан за рубежом и 15 апреля доставлен в Азербайджан. Суд постановил арестовать Наджимова сроком на 4 месяца.