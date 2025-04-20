Британские истребители дважды за эту неделю поднимались в воздух с базы ВВС «Мальборк» на севере Польши для сопровождения российской авиации. Об этом говорится в заявлении минобороны Великобритании.

Первый вылет имел место во вторник, 15 апреля. Командование направило два истребителя британских ВВС Eurofighter Typhoon для слежения за российским самолетом Ил-20 над Балтийским морем.

Еще два истребителя поднялись в воздух в четверг, 17 апреля. Тогда «неизвестный самолет покинул воздушное пространство Калининградской области и был близок к воздушному пространству НАТО», отмечается в сообщении ведомства.