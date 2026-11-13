Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг мог иметь внебрачную связь еще с одной сотрудницей компании, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство не стало раскрывать имя женщины, отметив, что связаться с ней не удалось.

Nvidia, ее вице-президент Кимберли Пауэлл и совет директоров отказались от комментариев. Сам Хуанг также не ответил на запрос Reuters.

Ранее сообщалось о предполагаемой внебрачной связи Хуанга с женщиной, которую подозревают в шпионаже. Позже The New York Times написала о его отношениях с Пауэлл. Таким образом, речь идет уже о третьей женщине, с которой связывают имя бывшего руководителя Nvidia.

По данным портала Semafor, Минюст США расследует скандал вокруг Хуанга и Nvidia. На этом фоне совет директоров принял решение об отставке основателя компании.