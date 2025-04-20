За сутки ВС России потеряли в Украине 960 солдат и 49 артиллерийских систем.
Об этом информирует Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02.22 по 20.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 941 100 (+950) человек ликвидировано;
танков — 10 677 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 22 271 (+5) ед;
артиллерийских систем — 26 649 (+49) ед;
РСЗО — 1368 ед;
средства ПВО — 1139 ед;
самолетов — 370 ед;
вертолетов — 335 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 33 240 (+64) ед;
крылатых ракет — 3148 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 45 274 (+112) ед;
специальной техники — 3859 (+1) ед.