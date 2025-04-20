Вердикт о приостановке введения торговых пошлин был принят американским лидером Дональдом Трампом после обсуждения вопроса с министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником. Об этом информирует The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что встреча министров с президентом прошла 9 апреля, когда финансовые рынки продемонстрировали нестабильность. Лютник и Бессент выразили обеспокоенность планами главы Белого дома по введению глобальных тарифов.

«9 апреля финансовые рынки сошли с ума. Министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник хотели, чтобы президент Трамп приостановил свой агрессивный глобальный тарифный план. Но было большое препятствие: Питер Наварро, торговый советник Трампа, любящий тарифы, который постоянно крутился около Овального кабинета», — цитирует WSJ слова источника, знакомого с ситуацией.

Вопреки противодействию со стороны Наварро, Лютнику и Бессенту удалось убедить Трампа пересмотреть свою позицию.