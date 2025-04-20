Глава МИД Израиля Гидеон Саар в интервью британскому изданию The Telegraph сказал, что ему ничего не известно о решении Израиля нанести удар по иранским ядерным объектам, и он согласился бы на дипломатическое решение, которое эффективно остановит ядерные амбиции Тегерана.

«Я являюсь членом кабинета безопасности и всех внутренних форумов, и я не помню такого решения», — заявил Саар, отвечая на вопрос о опубликованном на прошлой неделе в издании The New York Times информации о том, что Израиль планировал напасть на Иран еще в мае, однако президент США Дональд Трамп заблокировал это решение. предлагаемый удар был нанесен вместо того, чтобы продолжить ядерные переговоры с Ираном.

«Я не думаю, что такое решение было принято. Но Израиль привержен цели предотвращения появления у Ирана ядерного оружия. Если эта цель может быть достигнута дипломатическим путем, это приемлемо», — отметил он.

Саар также высказался против «чрезмерного доверия» к Ирану.

«Иран всегда издевался над своими международными обязательствами. Я не исключаю варианта, что они попытаются достичь каких-то частичных соглашений, чтобы избежать принятия необходимого решения. Мы ведем прямые переговоры с американцами.

Мы также ведем переговоры с европейскими друзьями. Я думаю, что у всех нас одна и та же цель. Иран находится в положении относительной слабости, и это следует использовать для достижения цели, а не для того, чтобы позволить Ирану сбежать ради удобства, терять время до тех пор, пока обстоятельства не изменятся», — отметил он.