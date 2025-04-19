Если Российская Федерация готова к полной тишине на фронте, Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны.

Об этом написал в своем тг-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально — так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов. Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. Это и покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс», — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что по состоянию на сейчас согласно докладу главнокомандующего ВСУ, на некоторых участках фронта штурмовые действия РФ продолжается. Также не стихает вражеская артиллерия.

«Поэтому доверия словам из Москвы нет. Мы слишком хорошо знаем, как Москва манипулирует, и всегда готовы ко всему. Силы обороны Украины будут действовать рационально, зеркально отвечая. На каждый российский удар будет достаточный ответ», — подчеркнул глава государства.