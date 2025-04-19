Министерство иностранных дел Пакистана заявило в субботу, что его высокопоставленная делегация в Кабуле провела широкомасштабные переговоры с представителями Талибана, уделив особое внимание вопросам безопасности, торговли, региональной взаимосвязанности и обменам между людьми, сообщает афганское издание Amu.

Делегация во главе с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Исхаком Даром встретилась с высокопоставленными деятелями Талибана, включая главного министра Талибана Хасана Ахунда и министра иностранных дел Амира Хана Муттаки, в рамках усилий по укреплению двусторонних отношений и содействию региональной стабильности.

«Визит предоставил возможность обеим сторонам обсудить все аспекты двусторонних отношений и регионального сотрудничества», — говорится в заявлении МИД, опубликованном на сайте X.

Правительство Пакистана подчеркнуло свою приверженность развитию конструктивного взаимодействия с Афганистаном, подчеркнув при этом важность мира и стабильности для более широкого регионального прогресса.

Более подробная информация о конкретных соглашениях или результатах встреч пока не разглашается.

Отметим, что это первый официальный визит Исхака Дара в Афганистан.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством иностранных дел Пакистана, стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам, представляющим взаимный интерес, включая безопасность, торговлю, транзитное сотрудничество и пути расширения контактов между людьми.

Визит проходит в период обострения напряженности в отношениях между Пакистаном и Афганистаном, особенно в связи с высылкой Пакистаном тысяч афганских мигрантов и неоднократными обвинениями в том, что группы боевиков используют афганскую территорию для совершения нападений. Официальные лица движения «Талибан» опровергли эти обвинения.