Предложения США по мирному соглашению между Россией и Украиной, представленные в Париже, предусматривают ослабление санкций против РФ в случае длительного прекращения огня.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам издания, в соответствии с предложенными условиями, война замораживается, а оккупированные украинские территории останутся под контролем РФ. Стремление Украины присоединиться к НАТО также не будет обсуждаться.

Один из чиновников сказал, что этот план не будет означать окончательного урегулирования, и что европейские союзники не признают оккупированные территории российскими. Он также уточнил, что его «необходимо дополнительно обсудить с Киевом».

В то же время, отметило издание, пока Россия контролирует большую территорию Украины, снятие санкций «может оказаться проблематичным для нескольких союзников Киева», ведь отмена ограничений ЕС требует поддержки всех государств-членов.